2020/01/09 | 13:44 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. آثار الضربة الإيرانية على “عين الأسد” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/09 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. آثار الضربة الإيرانية على “عين الأسد”) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. آثار الضربة الإيرانية على “عين الأسد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).