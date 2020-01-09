سعيد الكحل - إحصائيات الرّضع في القمامة معلومة والحلول معدومة يا معالي الوزيرة .

2020/01/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل قدمت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، أمام البرلمان يوم 6 يناير 2020 رقما يخص الرضّع الملقى بهم في القمامة .وعلى الرغم من كون الرقم إياه(360 رضيعا) لا يعكس الحقيقة المرة إلا أنه مع ذلك رقم مخيف ومفزع .لقد قدمت السيدة الوزيرة هذه الإحصائية بكل برودة كما لو أن الأمر يتعلق بمواد غذائية فاسدة .لا يا معالي الوزيرة ، هؤلاء بشر ضحايا واقع قاسي ومؤلم ساهم حزبك ويساهم......

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