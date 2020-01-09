العراق يحافظ على ترتيبه وينهي السنة الماضية بدون شراء للذهب

2020/01/09 | 13:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- img اكد المجلس العالمي للذهب، ان العراق انهى السنة الماضية بدون شراء للذهب، مبينا انه حافظ على ترتيبه العالمي.وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر كانون الثاني، […]

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