بيان من هيأة النزاهة يتعلق برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

2020/01/09 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الخميس، عن إفصاح رئيس مجلس النواب للدورة الحالية عن ذمته المالية للعام 2020.وأشارت الدائرة، في بيان، إلى “تلقِّيها استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس النواب للدورة الحاليَّة السيد (محمد ريكان حديد علي الحلبوسي) للعام الحالي”.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها […]

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