مسرور بارزاني يجدد دعوته لتهدئة الأوضاع في العراق

2020/01/09 | 13:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر – صورة: KRG

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