لطفي حاتم - الوطنية العراقية وبناء الدولة الديمقراطية

2020/01/09 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تثار بين آونة وأخرى موضوعة الوطنية العراقية ولأهمية هذه الموضوعة في بناء الدولة العراقية الديمقراطية وفعالية مستقبلها السياسي يتحتم اكسابها ملموسية فكرية تستمد حيويتها من التطور المعاصر لكفاح القوى الوطنية -الديمقراطية وبهذا المنحى يتعين تحديد الركائز الفكرية -السياسية للوطنية الديمقراطية التي أنتجتها تجربة الشعب العراقي في كفاحه الوطني والتي اراها في الفاصل التالية -المفصل الأول – ترتكز الوطن......

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