حاتم الجوهرى - نحو برنامج بيانات موحد للموارد البشرية بالحكومة

2020/01/09 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى من أجل نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ هناك عدة معايير ومحددات حاكمة يجب الالتزام بها، انطلاقا من واقع التجربة المصرية ومفاهيم الضبط والحوكمة في العموم، سأتناولها كلما تيسرت لي الفرصة بين التزاماتي البحثية واستحقاقاتها في الفترة القادمة.من أهم مفاهيم الضبط تلك هو إعداد برنامج إلكتروني موحد للتعامل مع بيانات العاملين في الحكومة المصرية، وأسميته برنامج وليس قاعدة بيانات عن قصد، في واقع الأم......

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