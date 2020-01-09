لبنان يصدر قرار منع سفر بحق كارلوس غصن

2020/01/09 | 13:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى القضاء اللبناني، الخميس، الاستماع إلى قطب صناعة السيارات، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي في بيروت.

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