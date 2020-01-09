2020/01/09 | 13:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاو: صعود أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في كانون الاول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاو: صعود أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في كانون الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).