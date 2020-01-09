قوى المعاقين يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في دبي

2020/01/09 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى ( فزاع ) التي تحتضنها مدينة دبي الاماراتية للمدة من 10 الى 18 اذار المقبل والمؤهلة الى الدورة البارالمبية المؤمل اقامتها الصيف المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

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