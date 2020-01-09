مطار البصرة : جميع الرحلات منتظمة باستثناء التركية

2020/01/09 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، أن جميع الرحلات منتظمة باستثناء التركية.

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