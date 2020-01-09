وجبات اسماء المقبولين في تعيينات وزارة الاتصالات العراقية 2020

2020/01/09 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن اطلاقها للمرحلة الثانية بالنسبة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن تعيينات وزارة الاتصالات 2020.وذكرت الوزارة عن مواعيد المقابلات تدرج ادناه مع العنوان حيث ستجرى المقابلة (الإخـوة و الأخـوات ذوي إخـتصـاص الإدارة والإقتصــاد حصــراً ومـن الذين تـم قبـول ترشيحهـم للمقابلـة الحضـور الـى مقـر الوزارة / الطابق الرابع / قـاعـة الإجتمـاعـات).[…]

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