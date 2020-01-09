المالية النيابية: التعيينات ستكون عبر مجلس الخدمة حصراً

2020/01/09 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/اكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف التعيينات سيكون من مهام مجلس الخدمة الاتحادي حصرا لافتة الى ان عمل مجلس الخدمة بدأ رسميا منذ مطلع العام الحالي.وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح تابعته (المستقلة): أن ” الوزارات والمحافظات كانت تتحكم بتعيين المتخرجين من الطلبة دون الخضوع لمعايير واليات مهنية صحيحة“، مشيرا الى أن […]

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