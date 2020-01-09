بعد انتشار تصريحات لها عن علاقتها بزوجها.. كندة علوش: لا دي أنا ولا ده أسلوبي

2020/01/09 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الفنانة كندة علوش، المنشورات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل تصريحات ادعت أنها صرحت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة “cbc”، خاصة المتعلقة بعلاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أنها غير صحيحة وليس أسلوبها ولا تعبر عن أفكارها، منها إنها أحبت عمرو يوسف لإنه نسي الماضي وإنه يعرفها من سنين وكإنه هو من رباها!

وغردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “ياريت للي بيألف كلام وحكم على لساني بس يرتقي شوي لا هاد أسلوبي ولا لغتي ولا صياغتي ولا أفكاري..



ممكن تبتعولي أساعدكم”.

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