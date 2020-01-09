2020/01/09 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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الكعبي يدعو الأطراف المتنازعة بموضوع اتحاد الكرة لتجنيب الرياضة عقوبات دولية

يتبع.



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