عطوان: هل ستشمل الضربة الايرانية القادمة قواعد أمريكا في الخليج الفارسي؟

2020/01/09 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس تحرير صحيفة "راي اليوم" الاعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان مقطع فيديو استعرض فيه اهداف واسباب وتبعات الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران على قا...

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