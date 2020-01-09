2020/01/09 | 14:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدء اجتماع المالية النيابية مع المركزي والمالية لمناقشة العقوبات

اخبار مباشرة

بدء اجتماع المالية النيابية مع المركزي والمالية لمناقشة العقوبات الدولية التي قد تفرض على العراق

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اجتماع المالية النيابية مع المركزي والمالية لمناقشة العقوبات الدولية التي قد تفرض على العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اجتماع المالية النيابية مع المركزي والمالية لمناقشة العقوبات الدولية التي قد تفرض على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).