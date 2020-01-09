دبلوماسيو 15 دولة في الهند يزورون إقليم كشمير المتنازع عليه

2020/01/09 | 14:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الخميس، ان ممثلي 15 دولة في الهند، بينها الولايات المتحدة سيزورون الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وتعد هذه الزيارة، حال إتمامها، الأولى لدبلوماسيين أجانب مقيمين في العاصمة الهندي نيودلهي، لمنطقة جامو وكشمير، منذ إلغاء الوضع الخاص للمنطقة في آب الماضي، على أن تبدأ الخميس المقبل وتنتهي الجمعة.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يلتقي الدبلوماسيون بأعضاء المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين خلال زيارتهم لسريناجار وجامو، حسبما نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما من المنتظر أن يتلقى المبعوثون إحاطة من الوكالات المختلفة حول الوضع الأمني للمنطقة، حسب المصدر نفسه.

بدورها، أوضحت وكالة " "The Press Trust of India المحلية، أن الوفد يشمل دبلوماسيين من بنغلاديش وفيتنام والنرويج وجزر المالديف وكوريا الجنوبية والمغرب ونيجيريا.

وفي تشرين الأول الماضي، زارت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إقليم كشمير المتنازع عليه.

وفي 5 آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

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