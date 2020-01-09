5 أبراج تخاف من الوحدة، هل أنت منهم؟

2020/01/09 | 14:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/منوعات يخاف الكثيرون من الوحدة والانعزال التي تؤثر عليهم وعلى حالتهم النفسية وتصيبهم بالاكتئاب، بينما يعتبره آخرون من أساليب الخصوصية.وفي علم الفلك والأبراج، توضح الدكتورة رانيا شارود خبيرة الأبراج والأرقام، في تصريحها، الأبراج التي تخشى الوحدة، والأبراج التي تعشقها، وذلك من خلال السطور التالية:- الوحدة عدو 5 أبراج- برج الحوت: من أكثر الأبراج التي تخاف من الوحدة، حيث إنه برج مائي واجتماعي، لا يحب الجلوس والعيش بمفرده، وحياته تكتمل بوجود الكثيرون حوله، يشاركهم أيضا في اتخاذ القرارات التي تخص حياته.- برج الميزان: يتميز بأنه اجتماعي، ودبلوماسي، ويحب مساعدة الآخرون، كما أنه ناجح في العلاقات الإنسانية، لذلك يخاف من الوحدة لأنها تؤثر عليه وعلى حالته النفسية.- برج القوس: يحب الآخرين كثيرًا، ويميل إلى التجمع معهم، والانطلاق، لذلك أكثر ما يزعجه ابتعاد أصدقائه عنه، وشعوره بالوحدة.- برج الجوزاء: يتسم بأنهم برج الشباب والمرح والحيوية والحركة، يحب الخروج والتنزه مع الأصدقاء والتجمعات، لذلك لا يستطيع العيش بمفرده، ويخاف كثيرًا من الوحدة.- برج الحمل: لا يحب الوحدة والانعزال، ويحب الآخرين ويميل إلى مساعدتهم، إلا أنه في بعض الأحيان يشعر بوحدة لوقت صغير جدا.- أبراج تعشق الوحدة- برج الجدي: من أكثر الأبراج العاشقة الوحدة والانعزال، وتميل أيضا إلى التفكير واتخاذ القرارات المهمة منفردًا.- برج الثور: طموح جدا، ويرغب في الابتعاد عن الآخرين، لأنه لا يريد أن يتدخل أحد في قرارته وحياته، ويخاف من مؤامرة المقربين منه.- برج السرطان: مائي يحب الأسرة والبيت كثيرا، ومكتفِ بأسرته، حيث إنه منغلقًا على نفسه، وداخل أسرته.- أبراج وسطية- برج الأسد: برج اجتماعي وسطي لا يميل إلى الوحدة، طالما لا أحد يقلل من شأنه وكرامته، لكن عند المساس بكرامته والتقليل من شأنه يبتعد وينعزل عن الجميع.- برج الدلو: من الأبراج الوسطية أيضا، يميل إلى الجلوس والتفكير بمفرده، لكن لا يعشق الوحدة.- برج العذراء: اجتماعي، كتوم، يلفت انتباه الآخرين إليه بغموضه، ويكره أن تكون حياته منفتحة على الآخرين، لكن في الوقت نفسه، يحب التجمعات والخروج مع أصدقائه.- برج العقرب: وسطي، يرغب في الاختلاط بالآخرين، وهو حذِر في اختياره للمقربين إليه، يميل للوحدة أحيانا للشعور بالسكون والهدوء مع نفسه، لكن عند التدخل في خصوصياته ينعزل عن الجميع ويعيش وحيدا.

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