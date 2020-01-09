اطلاق سراح 2811 موقوفا بقضايا جنائية باحداث التظاهرات

2020/01/09 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الخميس، حصيلة عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ (91) موقوف، في حين بلغ عدد الذين تم إطلاق سراحهم (2811)”.

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