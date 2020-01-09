مرسوم جمهوري بتعيين المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات “وثيقة”

2020/01/09 | 14:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة حصلت “هنا الخبر”، الخميس، على نسخة منها صدور المرسوم الجمهوري بتعيين المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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