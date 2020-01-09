بالصورة.. اعتقال عصابة الـ” تك تك”

2020/01/09 | 14:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، ان معلومات توفرت لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الحبيبية عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدراجات النارية من نوع (التك تك).واضافت “على الفور من تلقي المعلومة، […]

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