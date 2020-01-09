ترامپ وإيران وعملاؤها يدمرون العراق 2/3

2020/01/09 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ضياء الشكرجي التشييع في العراق ظهر وكأن نسبة يعتد بها من شيعة العراق ما زالت موالية لدولة ولاية الفقيه، وراضية بنفوذها أو هيمنتها على العراق، أو لنقل لاحتلالها واستعمارها له،...أكمل القراءة ←

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