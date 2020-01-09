غيرة العراقيين تحمي اعراضهم وسليماني حامي اعراض الذيول

2020/01/09 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري للغيرة العراقية دروس وملاحم سجلها شعبنا باحرف من نور وخضبها بدماء زكية لانه دافع عن اغلى واقدس شيء عنده وهو العرض والشرف حتى شهد له العالم اجمع لانه...أكمل القراءة ←

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