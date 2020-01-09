تساؤلات حول الرد الايراني ..الصاعق!

2020/01/09 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم الشبيب “حلال ؟! يا وِلِد حلال؟ تره راح افتح عيوني ،،حلال؟؟ خلص ختلنه /اختبأنا/ ..فتَّح اضرب..” كان هذا مشهد وصفي من لعبة الاعداء في (الختيلان) العراقية للاطفال او (الاستغماية)...أكمل القراءة ←

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