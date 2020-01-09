فلاي دبي تعلن عودة رحلاتها الى العراق بصورة طبيعية

2020/01/09 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران، اليوم الخميس، عن عودة رحلاتها الى العراق بشكل طبيعي ووفق الجدول المعتاد وذلك بعد الغاءها يوم أمس بشكل مؤقت بسبب القصف الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق.ووفقا لبيان صحفي، قال متحدث باسم فلاي دبي: “تعمل رحلات فلاي دبي إلى العراق وفق الجدول المعتاد وهذا يشمل رحلات الطيران “FZ 211″و […]

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