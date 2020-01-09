10% من سكان العراق مصابون بمرض السكري

2020/01/09 | 14:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاخصائي بامراض السكري في مدينة الطب جواد الشريفي، الخميس، عن بلوغ معدل الإصابات بالمرض 10% من مجموعة سكان العراق.وقال الشريفي، إن “10% من سكان العراق مصابين بمرض السكري […]

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