بالوثيقة.. صدور موسوم جمهوري بتعيين 7 قضاة و مستشارين اثنين كأعضاء لمجلس المفوضين

2020/01/09 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا بتعيين قضاة ومستشارين، كأعضاء لمجلس المفوضين.

ونص المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية على تعيين سبعة قضاة ومستشارين اثنين وذلك استنادا الى احكام البند السابع من المادة الثالثة والسبعين من الدستور العراقي، والمادة الخامسة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المرسوم الى الأسماء التي تم اختيارها هم القضاة عباس فرحان حسن، جليل عدنان خلف، عامر موسى محمد، فياض ياسين حسين، علي رشيد محمد، دهام أكرم عمر، عمر احمد محمد، والمستشارين فتاح محمد حسين وأحلام عدنان لفتة.

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