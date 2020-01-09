فدوي: الهجوم على القواعد الأميركية يعتبر جزءا بسيطا من قدرات ايران الصاروخية

2020/01/09 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد يعتبر جزءا بسيطا من قدرات إيران الصاروخية.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، إن الولايات المتحدة لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم الذي نفذته طهران على قاعدة عين الأسد.

وتعهد فدوي بان طهران ستقوم بتنفيذ انتقام شديد أخر قريبا ردا على الإدارة الأميركية، وان الصواريخ الباليستية التي تم اطلاقها جزء بسيط من قدرات ايران.

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