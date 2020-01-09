2020/01/09 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض البائعون في السوق أنواعاً مختلفة من الملابس والعطور ومواد التجميل – صورة: إبراهيم فتاح/ كوردستان 24

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