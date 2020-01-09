غسان صابور - حكايا... وأشكال... تابع للزمن الرديء...

2020/01/09 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور حــكــايــا..وأشــكــال...تــابــع...للزمن الرديء...ما هو شعورك عندما تقابل ببلاد الغربة التي استقريت بها من سنين طويلة..بمواطن من بلدك..يعيش بنفس البلد الذي اخترته..من سنوات دون أن تعرف أنه يعيش بها أيضا مع عائلته...وله كتابات تحت العادية على الفيسبوك...يصنف أكلات سورية..كطباخ شهير..علما ألا علاقة له لا بالطبخ ولا بالنفخ..منذ بدايات فتوته وشبابه ورجولته وبدايات شيخوخته..إن......

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