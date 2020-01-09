2020/01/09 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم نقرأ في رقم الطين منذ الف جيلنقرأ كيف ننجو وفي بيوتنا القليل القليلكيف نرى كما فعلتَ انتَجلجامشُ المُبْصِرُ الذي رآى انت زهرة المستحيلزهرة الخلود ِ والفقدِ واليأس ِ في تقلّب ِ العبادعَمِيَتْ مقلتاك ماعدتَ تُبصر فيهمُ سوى الرمادماعدت تبصر في الحقول غير اليباسلستُ اُدرك هذا الذي يقلبُ المعاني ويغيرّ الأقتباسالذي يكتسح السنواتيكتسح الروح والقلب والأمل الذي تاه في ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 19) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).