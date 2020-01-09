مقتل سليماني.. هل يتجه

2020/01/09 | 14:25 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتناول في جولة اليوم أبرز ردود الفعل على خطاب ترامب أمس الأربعاء في الصحف اللبنانية والعراقية المقربة من المقاومة وكذلك في الصحف الإيرانية والأميركية.



آخر تطورات تحطم الطائرة الأوكرانية وتعليقات بعض الصحف على اللقاء بين الرئيسين التركي والروسي وأخيرا ننهي مع يوم تعبئة فرنسي جديد ضد إصلاح نظام التقاعد.

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