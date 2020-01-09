شركة النفط الوطنية البرازيلية تأمر سفنها بالابتعاد عن هرمز

2020/01/09 | 15:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة النفط الحكومية البرازيلية "بتروبراس" أمرا لناقلاتها بالابتعاد عن مضيق هرمز، نظرا لتصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

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