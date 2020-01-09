تفاصيل انفصال “هاري وميغان” عن العائلة الملكية

2020/01/09 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، إنه هو وزوجته الأميركية، ميغان ماركل، يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في بريطانيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.وقال هاري وميغان ماركل في بيان نشراه على “إنستغرام” يوم الأربعاء: “نعتزم حالياً أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، مع استمرارنا […]

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