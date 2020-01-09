2020/01/09 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصيلة عدد الموقوفين عن قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “عدد الموقوفين في قضايا جنائية متفرعة عن أحداث التظاهرات بلغ (91) موقوف، في حين بلغ عدد الذين تم إطلاق سراحهم (2811)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء : عدد الموقوفين خلال التظاهرات بلغ 91 والمطلق سراحهم 2811) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء : عدد الموقوفين خلال التظاهرات بلغ 91 والمطلق سراحهم 2811) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).