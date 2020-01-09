الكعبي يدعو الاطراف المتنازعة في اتحاد كرة القدم الى تجنيب الرياضة العراقية العقوبات الدولية

2020/01/09 | 15:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الخميس، جميع الاطراف المتنازعة في موضوع اتحاد كرة القدم الى وجوب تجنيب الرياضة العراقية العقوبات الدولية، محذراً "الأطراف من السعي لتحقيق "مصالح شخصية" امام المصلحة الكبرى للكرة العراقية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الكعبي بحث خلال لقائه مع رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، ورئيس اللجنة القانونية محمد الغزي وعلي شويليه، "موضوع الخلاف الدائر في اتحاد الكرة وسبل تذليله من اجل صالح الرياضة العراقية.

وقال الكعبي بحسب البيان "سبق وان شددنا وخلال لقاءات سابقة مع اطراف النزاع المذكور وبحضور عليوي الى ضرورة حل الازمة التي تواجه الاتحاد بالطرق الودية وبما يضمن حقوق كل الاطراف المتنازعة وعدم الوصول الى مرحلة قد تكون خطرة بالنسبة للرياضة العراقية"، مضيفا الى "تاكيدنا المستمر وخلال الحوارات السابقة ان الخلافات المستمرة قد تصلنا لعقوبات دولية لا يريدها الجميع".

واكد انه "في حال لم يتم حل الازمة الحالية ودياً وكما تم التوجيه والاتفاق عليه سابقا، فسيكون لمجلس النواب كلمة وموقف قد يتعدى ما طالبناه سابقا".

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