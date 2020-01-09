التربية: اكتمال جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات نصف السنة

2020/01/09 | 15:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن اكمال جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ـــ 2020.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق عبد القادر السعدون ، في بيان، ان "الوزارة استكملت جميع الاجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2019 ـــ 2020، إذ تم تكثيف الجهود وتهيئة المدارس بهذا الصدد".وأضاف السعدون، أنه "تم التنسيق مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات للتعاون المشترك من اجل انجاح سير الامتحانات مع التأكيد على نشر اجهزة التشويش الخاصة بالغش في المراكز الامتحانية للحفاظ على شفافية سيرها بشكل طبيعي".وتابع، ان "الوزارة عممت كتابا رسميا الى المديريات العامة مؤخرا يتضمن الغاء اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات، وتم تبليغ المديريات بذلك لتقوم بدورها باشعار المدارس ضمن محافظات بغداد والبصرة وذي قار وميسان وواسط والمثنى والديوانية وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وديالى".

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