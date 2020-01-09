​ بعد تعليق نشاطه العسكري في العراق ..التحالف الدولي ينتظر ردا عراقيا بهذا الشأن

2020/01/09 | 15:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن التحالف الدولي ضد داعش تعليق انشطته العسكرية في العراق، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف، وتشمل الأنشطة التي تم تعليقها التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش.واضاف التحالف في ايجاز صحفي انه ‏"يركز جهوده في خمسة مجالات، وعلى الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل".واضاف "‏ننتظر مزيدًا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير قرار البرلمان العراقي ، على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحًا لها البقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير/ كانون الثاني".‏وشدد "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف (من بينهم العراق)، أن نواصل القتال ضد داعش".

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