القبض على ارهابيين اثنين في الشرقاط

2020/01/09 | 15:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بالقاء القبض على ارهابيين اثنين في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "جهاز مكافحة الارهاب قام بالقاء القبض على ارهابيين اثنين في قضاء الشرقاط بناءً على معلومات استخبارية".

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