ركاب طائرة يحاولون كسر باب الطوارئ بعد تأخره رحلتهم 7 ساعات .. فيديو

2020/01/09 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول راكب في إحدى الطائرات فتح باب الطوارئ بالقوة، وفي الوقت نفسه حاول آخرون اقتحام قمرة القيادة بعد تأخر الإقلاع، ضمن رحلة كان من المقرر ان تتجه من مطار دلهي الى مومباي في الهند.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، جاء ذلك بعدما علق المسافرون على متن الطائرة لمدة أربع ساعات بسبب عطل فني.

في الوقت الذي تستغرق الرحلة بين المدينتين ساعة ونصف، هذا ولم يسمح للركاب الخروج من الطائرة سوى في الساعة 2:20 مساء، قبل نقلهم إلى رحلة بديلة في الساعة 6 مساء، أي بعد أكثر من سبع ساعات

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