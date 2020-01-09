بالصورة.. ياباني يتزوج من صورة ثلاثية الأبعاد

2020/01/09 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تزوج شاب ياباني البالغ من العمر 35 عام، من صورة ثلاثية الأبعاد وذلك بسبب عشقه الجنوني للشخصية الإفتراضية “ هاتسون ميكو ” ذات الشعر الأزرق.

وأنفق الشاب مايقارب مليونين ين، أي مايعادل 17.600 ألف دولار أمريكي على حفل أقيم في قاعة رسمية في طوكيو.

وحضر حفل الزفاف مايقارب 40 شخص في حين إمتنعت عائلة الشاب وخاصة والدته من حضور حفل الزفاف قائلة : “ ليس هناك شيء للإحتفال به ”.

كما قام الشاب بإصدار شهادة زواج رسمية من ميكو، أما العروس فهي شخصية إفتراضية تبلغ من العمر 16عاما، ويرى زوجها أن أكثر مايميزها هو الصدق والإبتعاد عن الغش والخداع كما أنها لاتكبر بالعمر ولا تشيخ.

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