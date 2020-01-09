العراق يرفع سعر خام البصرة إلى آسيا في شباط

2020/01/09 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وثيقة تسعير، الخميس، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر شباط للشحنات المتجهة إلى آسيا إلى علاوة 2.55 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، وبزيادة 45 سنتا عن الشهر السابق.

وبحسب وثيقة أوردتها "رويترز"، فأنه جرى تسعير خام البصرة الثقيل في الشحنات المتجهة إلى آسيا للشهر نفسه بخصم 1.05 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وبزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق.

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