الحكمة: مفاوضات ترشيح رئيس للوزراء توقفت بعد ما حدث قرب المطار والاستئناف بهذا الموعد

2020/01/09 | 15:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة ’’الحكمة’’ سالم الطفيلي، الخميس ، أن القوى السياسية أوقفت مفاوضاتها بشأن ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة بعد اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.وقال […]

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