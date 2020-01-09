إسبر: الجيش الاميركي لا يزال جاهزا ومستعدا لأي طارئ

2020/01/09 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة استعادت باغتيال سليماني مستوى من الردع بمواجهة إيران.

وأوضح إسبر، أن أحد عشر صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل، دون ان تحدث أي اضرار بشيء رئيسي وان الأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر.

وأوضح إسبر، أنه بحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكي الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران، مؤكدا ان الجيش الاميركي لا يزال جاهزا ومستعدا لأي طارئ.

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