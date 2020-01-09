الدولار يسجل انخفاضاً بعد تلاشي

2020/01/09 | 15:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 122 ألف دينار – صورة ارشيفية

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