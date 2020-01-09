الطليباوي يحذر من خلط الأوراق.. ملتزمون بإمرة القائد العام

2020/01/09 | 15:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- حذر الحشد الشعبي اليوم الخميس، من عملية خلط الأوراق مؤكداً أنه جزء من المنظومة العسكرية وبأمر القائد العام للقوات المسلحة.وقال القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تصريح صحفي ،إن “الحديث عن استهداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء بقصف صاروخي هو كلام عارٍ عن الصحة وغير دقيق ” لافتاً الى أن “الحشد ليس ...

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