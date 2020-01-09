الفياض قدم الاعتذار “للضيف المغدور” الذي قتل على الأرض العراقية.

2020/01/09 | 15:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس هيأة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الخميس التعازي للشعب الإيراني باغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما قدم الاعتذار “للضيف المغدور” الذي قتل على الأرض العراقية.وقال الفياض، […]

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