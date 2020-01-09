الرئيس صالح يؤكد أهمية التنسيق لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات

2020/01/09 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس يؤكد أهمية العمل والتنسيق لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب.

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