رئيس الجمهورية يستقبل سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا

2020/01/09 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس،سفراء دول بريطانيا والمانيا وفرنسا لدى العراق.

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